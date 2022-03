Glocal Film Festival: tutti i vincitori della 21esima edizione

In foto un fermo immagine del documentario premiato, "I'll stand by you"

Conclusa lunedì 14 marzo la 21esima edizione del Glocal Film Festival. Cinque giorni di rassegna per 68 proiezioni tra omaggi, concorsi e proiezioni speciali. L’edizione 2022 ha segnato il ritorno in sala dopo due anni difficili per tutto il settore culturale, è stata contraddistinta dalla presenza di numerosi ospiti che hanno arricchito la condivisione della visione in sala da Fredo Valla, autore e regista occitano omaggiato e protagonista della serata di apertura, all’attrice Daniela Scattolin, madrina del festival e ‘Premio Prospettiva’ 2022 fino a Matevž Jerman, responsabile della programmazione del FeKK - Ljubljana Short Film Festival.

I vincitori dell’edizione 2022

Per il concorso documentari “Panoramica Doc” vincitore del Premio Toret Alberto Signetto - Miglior Documentario - al film “I’ll stand by you” di Maximilien Dejoie e Virginija Vareikyte; Premio Professione Documentario a “Dove danzeremo domani?” di Audrey Gordon; Premio del pubblico a “Real Falchera (30 anni dopo) - La rivincita” di Giacomo Ferrante e Antonella Anelli. Infine, Premio Short Doc - Cinemaitaliano.info a “2061” di Danilo Monte.

Per il concorso cortometraggi “Spazio Piemonte” vincitore del Premio Toret - Miglior Cortometraggio a “Lui” di Federico Mottica; premio Miglior Corto d’Animazione a “Lucerna” di Emilia Gozzano Giorgia Ubaldi, Alessandra Quaroni, Luca Passafaro, Alessandro Spedicato; Premio O.D.S. Miglior Attrice Ksenia Rappoport per l’interpretazione in “I miei occhi” di Tommaso Acquarone; Premio O.D.S. Miglior Attore a Luka Zunic per l’interpretazione in “Lui” di Federico Mottica; Miglior Corto Scuole a “Antikka” degli studenti dell’IIS G. Baruffi di Ceva (Cn) con la supervisione di Sandro Bozzolo; Premio del pubblico a “Smile” di Donato Luigi Bruni.

Per i Premi partner “Spazio Piemonte 2022”, vincitore del Premio Macchiavelli Music - Miglior Colonna Sonora Originale ad Anais Drago per la musica del cortometraggio “Mentre che’l vento, come fa, ci tace” di Maria Piva; Premio Scuola Holden - Miglior Sceneggiatura - a “La nona portata” di Bruno Ugioli, Mauro Mola, Domenico Bruzzese.

Il Glocal Film Festival dà appuntamento alla 22ª edizione a marzo 2023.