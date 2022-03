"Stranieri per chi?", inaugura la mostra fotografica dell'associazione APS

L’associazione Altera APS con il fotografo torinese Michele D’Ottavio ha realizzato, il 12 e 26 febbraio 2022, la seconda edizione del laboratorio ”IF – Fotografare il terzo settore” per imparare a raccontare i progetti, l’identità, le storie e i valori del terzo settore attraverso le immagini.

In particolare, quest’anno ci siamo soffermati sul tema della lotta alla discriminazione razzista. I/le partecipanti, al termine del percorso, sono stati invitati a realizzare scatti “a tema”, allo scopo di raccontare le discriminazioni razziste e al tempo stesso far riflettere su quanto accade intorno a noi.

In occasione del 21 marzo – Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, inaugura quindi la mostra “Stranieri per chi?” che raccoglie una selezione di scatti realizzati da: Alberto Bertone, Andrea Lovera, Elena Burzio, Giorgia La Greca, Graziano Bezzolato, Livia Zhou, Marco Greco, Mattia Folcarelli, William Novelli.

Fotografia KM0 rappresenta la location ideale per questa mostra, spazio aperto e accessibile all’interno di uno spazio come la Tettoia dell’Orologio, simbolo di pace e integrazione, collocata nel cuore del mercato di Porta Palazzo che è la sintesi dell’accoglienza multietnica.