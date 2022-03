Riprese le operazioni di recupero del velivolo precipitato sul ghiacciaio sopra Groscavallo

Sono riprese le operazioni di ricerca del velivolo precipitato sulle montagne del comune di Groscavallo.

Dopo che nella giornata di ieri il sindaco ha aperto il COC, questa mattina sono state attivate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con il loro elicottero.

Al momento sono state elitrasportate in quota due squadre miste che stanno valutando lo scenario di intervento in funzione del pericolo valanghe che è aumentato in seguito alla nevicata di ieri. Oltre al personale del Comune, stanno collaborando alle operazioni i Carabinieri.

Nessuna traccia, per ora, del pilota, l'ex militare statunitense Dennis Craig, 79 anni, solo a bordo del velivolo Cirrus scomparso dai radar alle 11 di venerdì scorso, dopo essere partito dall'aeroporto di Levaldigi.