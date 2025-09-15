Collegno celebra i primi 100 anni della signora Maria Porcelli

Si chiama Maria Porcelli ed è la nuova centenaria che la Città di Collegno festeggia. Nata il 12 settembre 1925, la signora Maria abita da quasi mezzo secolo nel quartiere Santa Maria. Per il traguardo ha partecipato ai festeggiamenti con la figlia Rita anche il Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone.

“Festeggiare una centenaria è sempre un onore per la nostra città - ha dichiarato il Sindaco Cavallone intervenuto ai festeggiamenti la scorsa settimana e consegnandole una pergamena ricordo dell'avvenimento-. Maria Porcelli rappresenta una memoria vivente del nostro territorio, un esempio di forza, dignità e radicamento. A nome di tutta Collegno, le auguro ancora tanta serenità e momenti felici con i suoi cari.”

La Città di Collegno rinnova il proprio impegno nel valorizzare le storie e le persone che hanno contribuito a costruire il tessuto sociale della comunità, celebrando traguardi importanti e raccogliendo le storie dei cittadini che animano la comunità.