Vendita di alcol e scoppio di petardi: giro di vite della Polizia locale di Nichelino

Nell’ambito dei controlli relativi al rispetto delle ordinanze sindacali dl divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dopo le 20.30 e quella specifica che vieta la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina, collegata agli eventi musicali di San Matteo, il Nucleo di Polizia Commerciale della Polizia Locale e personale della Tenenza dei Carabinieri di Nichelino, hanno effettuato nella serata di venerdì 12 settembre scorso, un’ampia ricognizione del territorio.

Controlli serali nei giorni della festa di San Matteo

Sono stati controllati, un circolo privato limitrofo alla Piazza Di Vittorio e visitati una serie di minimarket ancora aperti in serata.

Per uno di questi, ubicato in via Torino a pochi metri dal Palazzo del Municipio, è stata riscontrato che, per aggirare le ordinanze sindacali, serviva a degli avventori della vodka versandola in bicchieri o riempiendo intere bottiglie di plastica, simulando quindi la vendita di acqua minerale.

Minimarket già nel mirino delle forze dell'ordine

Si tratta purtroppo del medesimo minimarket che già in passato è stato sanzionato più volte per la vendita di alcolici a minorenni e colpito da due sospensioni dell’attività durate per alcuni mesi. Al gestore dell’attività sono state quindi contestate nuove violazioni ed è stato segnalato all’ufficio SUAP per gli eventuali ulteriori provvedimenti interdittivi.

Scoppio non autorizzato di petardi, due giovani multati

Durante la perlustrazione del territorio, sono stati altresì colti, in località via Massimo d’Azeglio angolo via IV Novembre, due giovani intenti a fare esplodere alcuni grossi petardi: anche per questi due soggetti sono scattate le sanzioni previste dal Regolamento di polizia urbana.

Le attività di controllo amministrativo proseguiranno per tutto il periodo dei festeggiamenti della città.