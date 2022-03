Il consulente del lavoro in realtà faceva l'usuraio: i suoi prestiti avevano tassi anche del 120%

In teoria la sua professione era quella di consulente del lavoro. Ma nella realtà prestava solti applicando tassi di interesse fino al 120% annuo a un cliente che si era rivolto a lui: ecco perché la Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di Moncalieri con le accuse di usura ed estorsione.

Le indagini sono state avviate nel luglio 2021, dopo le dichiarazioni rese da un titolare di un bar e tabacchi. Il tabaccaio, in difficoltà economiche, sarebbe stato indirizzato a rivolgersi al professionista, di cui era già cliente, da un proprio dipendente, anch’egli indagato per usura, il quale si sarebbe anche occupato di fare da tramite per la riscossione e la consegna del denaro.