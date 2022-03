Conflitto in Ucraina, luci spente al Parco culturale Le Serre contro la guerra

Si tratta di un gesto simbolico di vicinanza alla popolazione ucraina e di una misura concreta, in tempi di caro-energia, che consente una riduzione dei consumi quantificabile in 30 kilowatt al giorno, pari a un risparmio mensile stimato in circa 300 euro.

"Dopo aver superato in parte la pandemia ora siamo sconvolti da questa guerra, non definita tale da chi la sta facendo ma ben visibile ai nostri occhi – sottolinea Antonella Iannelli, del consiglio di amministrazione della Società Le Serre –. Oltre al disastro umanitario cui stiamo assistendo, il conflitto sta mettendo in ginocchio l’economia mondiale obbligandoci a riconsiderare anche le nostre abitudini di consumo. Per questo abbiamo deciso di ridurre l‘illuminazione all’interno del parco nei punti dove al momento non si ritiene necessaria. Siamo certi che i visitatori e le visitatrici capiranno la scelta".