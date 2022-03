Da Torino alla Polonia con aiuti e speranza: il viaggio del Pulmino Verde per i profughi ucraini

Aiuti e speranza : con questo carico di solidarietà Il Pulmino Verd e, associazione nata a Torino nel 2016 per supportare i profughi in diverse zone d'Europa e del mondo, è partita questa mattina alla volta della Polonia per supportare i cittadini ucraini che in questo momento stanno vivendo il dramma della guerra scatenata dall'invasione della Russia.

La missione umanitaria arriverà nelle città di Przemyśl, Rzeszów e Jarosław con medicine, prodotti per l'igiene e anche componenti d'arredo: “ Grazie all'associazione MIUFI - Made in Ukraine for Italy - spiega la presidente del Pulmino Verde Fernanda Torre – consegneremo i medicinali, finora custoditi all'interno del Museo del Cinema, che poi verranno portati in territorio ucraino. Una parte delle donazioni economiche ricevute, invece, serviranno all'acquisto di letti a castello, materassi, cuscini e piumoni da consegnare ad alcuni dormitori nelle zone di maggior affluenza dei profughi in Polonia, mentre la restante somma verrà utilizzata per le scorte di generi alimentari. Il tutto grazie alla collaborazione di associazioni locali ”.

Per Il Pulmino Verde non si tratta del primo viaggio simile ma solo dell'ultimo di una lunga serie: “La nostra attività - conclude Torre – è iniziata in un campo profughi al confine tra la Grecia e la Macedonia, per poi proseguire con diverse iniziative dedicate ai migranti in Valsusa, più precisamente al rifugio Fraternità Massi di Oulx, e lungo la rotta balcanica in Bosnia nel pieno dell'emergenza del 2019; non vanno dimenticate nemmeno le iniziative contro il caporalato, in particolar modo a Saluzzo. L'associazione è attiva anche nella divulgazione in materia di migrazioni e in attività di volontariato ed educazione civica all'interno delle strutture di accoglienza, anche attraverso corsi di prima alfabetizzazione per minori stranieri non accompagnati”.