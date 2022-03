A Torino ripreso il processo d'Appello per il caso Ream: è il giorno dei testimoni

A Torino ripreso il processo d'Appello per il caso Ream

Con la testimonianza di Maddalena di Finis, ascoltata in qualità di revisore dei conti del Comune d Torino all'epoca dei fatti, è ripreso stamani a Palazzo di Giustizia il processo d'appello per il caso Ream, che vede imputati l'ex sindaca Chiara Appendino, il suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana e l'ex assessore Sergio Rolando.

In primo grado Appendino condannata a 6 mesi

La vicenda ruota intorno a un credito di cinque milioni di euro che la società Ream vantava nei confronti di Palazzo Civico: una caparra versata anni prima sull'acquisto (mai perfezionato) dell'area ex Westinghouse. Il Comune, contro il parere dei revisori, posticipò la messa a bilancio del debito al 2018 anziché a 2017.

In primo grado, nel settembre del 2020, Appendino e Rolando sono stati condannati a 6 mesi di reclusione, Giordana a otto mesi. I testimoni convocati per l'udienza di oggi sono sei.