Le stagioni del Commercio: contro la crisi, in Circoscrizione 5 vetrine più belle dall'inverno all'estate

Far fiorire le vetrine dei negozi, mentre fioriscono gli alberi in strada. Punta ad abbellire ogni stagione le vetrine degli esercizi commerciali dei quartieri Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento e Vallette il progetto " Le Stagioni del Commercio ", deliberato ieri dalla Giunta della Circoscrizione 5.

Le "Stagioni del Commercio" ha infatti come obiettivo quello di abbellire le vetrine in primavera, estate, autunno e inverno. Non è quindi un caso che lo slogan dell'iniziativa sia "Valorizziamo ciò che abbiamo, con quello che possiamo". I negozianti potranno infatti allestire le loro vetrine con materiali di recupero, realizzati a mano, portati da casa o acquistati. L'importante è trasmettere cura e attenzione per la propria attività commerciale.