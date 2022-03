Viaggi trasversali: Enrica Patrito e Adriana Cava al teatro sociale “G.Busca” di Alba

Uno spettacolo unico per una doppia emozione, due stili differenti sul palcoscenico per riflettere e comprendere il senso del “viaggio”: questo il significato dello spettacolo “Viaggi Trasversali”, in scena venerdì 25 marzo alle 21 presso il Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba.

La serata sarà suddivisa in due parti, con l'essenza stessa del viaggio espressa in “Solo bagaglio a mano”, spettacolo interpretato dalla Enrica Patrito Contemporary Dance con il contributo della voce narrante di Cristiana Voglino, per poi continuare con “Le voci del musical” della Adriana Cava Dance Company in sinergia con il cantante e attore Fabrizio Voghera.

"Solo bagaglio a mano", spettacolo liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Gabriele Romagnoli, nasce invece da un'idea di Enrica Patrito, danzatrice, insegnante e coreografa torinese, attiva da oltre 30 anni nel mondo della danza.

Dal luglio 2018 è membro del CID, Consiglio Internazionale della Danza, che è l’organizzazione ufficiale dell'Unesco che rappresenta tutte le forme di danza, in tutti i paesi del mondo.

Attualmente Enrica Patrito insegna e si occupa di organizzare eventi e spettacoli: recentemente ha ideato “Coreografica- Premio Torino Città Coreografica”, un format concepito con la collaborazione di Adriana Cava per far conoscere e premiare giovani danzatori e coreografi.

La voce narrante di Cristiana Voglino condurrà questo percorso alla scoperta del senso del viaggio: attrice, danzatrice e cantante con importanti collaborazioni a livello internazionale, dal 1990 ha realizzato più di 45 produzioni con la Compagnia Assemblea Teatro di Torino in oltre 30 nazioni in tutto il mondo.

"Il bagaglio a mano diventa metafora di un modello di esistenza che consiste nel perdere ogni forma di ricchezza pesante,che non teme la privazione – sottolinea Enrica Patrito -. La leggerezza di sapersi slegato dalla dipendenza e dalla “pesantezza” del corpo diventa un’ipotesi di salvezza che porta a vivere e viaggiare leggeri, anche in un momento tragico come quello attuale, dove donne e bambini sono costretti a viaggiare per salvarsi dalla ferocia della guerra".

"Le voci del musical" rappresenta il sodalizio artistico tra Adriana Cava e Fabrizio Voghera, intesa che dura ormai da molti anni e che ha prodotto spettacoli di successo.

I ballerini della Adriana Cava Dance Company affronteranno un viaggio attraverso i più famosi musical che hanno deliziato milioni di persone: Moulin Rouge, Alice in Wonderland, Notre Dame De Paris, Giulietta e Romeo, Otello l’Ultimo bacio.

Adriana Cava, danzatrice, insegnante e coreografa, ha saputo creare un suo stile caratterizzato da un elevato livello tecnico e da una grande espressività: ogni anno organizza numerosi spettacoli e rassegne che porta in tourneè in Italia e all'estero.

Ospite di fama internazionale della serata sarà Fabrizio Voghera, interprete del Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, di Giulietta e Romeo e produttore e ideatore nel 2018 dell’opera musicale Otello l’ultimo bacio.

"Sono davvero lieta di portare questo spettacolo ad Alba – spiega Adriana Cava -, con lo scopo primario di far sognare e riflettere al contempo chi ci verrà a vedere. Vogliamo dare speranza e gioia al pubblico nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando".

Il biglietto d'ingresso allo spettacolo è fissato a 15 euro, con ingresso ridotto a 12 euro per bambini e ragazzi al di sotto dei 12 anni e gruppi composti da 5 persone in su.

Per info e biglietti ci si può rivolgere al Teatro Sociale “G.Busca” di Alba, oppure si può contattare il cell 389/663.16.57 o ancora la mail jazzballet@virgilio.it