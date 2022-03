Fiori di curcuma per la Giornata in ricordo delle Vittime del Covid

Nella seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid-19 e della Settimana della Resilienza, venerdì 18 marzo 2022, Sicurezza e Lavoro ha deposto dei fiori di curcuma al Cimitero Monumentale di Torino, nel bosco urbano dedicato alle vittime del Covid proposto dall’associazione Sicurezza e Lavoro e realizzato il 18 marzo 2021, in collaborazione con la Città di Torino e Afc. in occasione della prima Giornata nazionale e della Settimana della Resilienza.

“Nell’impossibilità di organizzare una manifestazione a causa delle attuali restrizioni imposte dalla pandemia – ha dichiarato Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – abbiamo voluto rendere un omaggio silenzioso, davanti all’ulivo che abbiamo pianto lo scorso anno, alle tante persone che sono morte a causa del coronavirus (oltre 157mila soltanto in Italia) e a quelle che si sono ammalate e che ancora scontano gli effetti del Long Covid”.

“Abbiamo scelto i fiori di curcuma – continua Quirico – come simbolo di multiculturalità, a ricordarci che la malattia colpisce tutti e tutte indistintamente, ma anche per simboleggiare con il suo giallo acceso il sole, la gioia della rinascita, della società, del lavoro e della famiglia, auspicando una rapida fine della pandemia di Covid e il ritorno a una tanto attesa normalità, si spera più solidale e pacifica”.

“Oggi vogliamo commemorare tutte le vittime torinesi del Covid - ha affermato Chiara Foglietta, assessora ai Servizi Cimiteriali della Città di Torino - e ci auguriamo di poter celebrare la prossima Giornata in un clima più sereno, senza più paure e limitazioni, continuando a ricordare chi non c’è più, chi si è ammalato e chi si è speso per affrontare l’emergenza pandemica e aiutare il prossimo, anche a rischio della propria incolumità”.