Stupinigi, le (annunciate) avverse condizioni meteo fanno slittare il primo appuntamento di 'Leggere il Giardino'

A causa delle condizioni meteo incerte previste per il fine settimana, la prima visita di 'Leggere il Giardino' in programma domani, sabato 19 marzo, è stata annullata. La vetustà del patrimonio arboreo e la fragilità del giardini della Palazzina di Stupinigi implicano necessariamente una particolare attenzione alle condizioni meteo per la sicurezza dei visitatori.

I prossimi appuntamenti sono 2 aprile, 21 maggio, 18 giugno, 17 settembre e 8 ottobre.

