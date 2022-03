Aereo precipitato a Groscavallo: recuperata la salma del pilota americano di 79 anni

Hanno finalmente recuperato il corpo di Dennis Craig, il pilota americano di 79 anni che ha perso la vita a causa dell'incidente che ha portato il suo aereo a precipitare in val di Lanzo, nella zona sopra Groscavallo.



La tragedia si è verificata lo scorso 11 marzo, ma le condizioni meteo hanno reso molto complicate le operazioni di soccorso. L'uomo era ai comandi di un monomotore Cirrus e stava sorvolando il Piemonte mentre andava in Belgio.



Dopo alcuni giorni di ricerche, la carcassa dell'aereo è stata avvistata a quota 2800 metri. Il corpo del pilota è stato portato all'ospedale di Ivrea. Intanto le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.