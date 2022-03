Ruba un'auto e scappa al volante, pur non avendo la patente: lo arrestano in via Di Nanni

Un 18enne italiano è stato arrestato verso le 11,30 per furto d'auto in borgo San Paolo. Il ragazzo ha rubato una macchina e si è messo a guidarla, malgrado non avesse la patente. I carabinieri hanno iniziato a inseguirlo e lui è scappato a piedi, nella zona del mercato degli ambulanti di Forte dei marmi in via Di Nanni a Torino.



Sul posto c'erano anche le Giacche verdi, che facevano servizio di vigilanza alla manifestazione e che si sono messi a caccia del giovane con i carabinieri, riuscendo a fermarlo.



Il giovane, riconosciuto grazie alla giacca rossa che aveva in mano, ha opposto resistenza all'arresto, prima di finire in manette.

Nel frattempo, grazie a delle testimonianze, sono stati individuati anche i suoi complici.