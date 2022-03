Affitti, ma anche bollette alle stelle: oltre 5.000 famiglie a rischio sfratto, soprattutto a Torino

Ecco perché proprio Sicet, insieme a Cgil, UIL e Unione inquilini Piemonte si sono dati appuntamento davanti al Consiglio regionale per chiedere un intervento della politica che dia soluzioni per la sofferenza abitativa. "Il 90% degli sfratti sono per morosità incolpevole - aggiunge Domenico Paoli, segretario Uniat Uil - e spesso per le utenze. Temiamo che con questi rincari ancora più famiglie possano finire nel vortice degli sfratti. Serve un piano coordinato per sottrarsi a questi sfratti, anche perché i singoli Comuni potrebbero non essere in grado di prenderai carico di queste situazioni".