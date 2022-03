La crisi si sdraia anche sulla poltrona del dentista: nel 2021 il 30% in più di richieste per l'odontoiatria sociale

La crisi si mostra anche sotto i ferri del dentista. Lo spiegano i numeri del Coordinamento di Odontoiatria Sociale a Torino, in vista del 20 marzo, Giornata mondiale della salute orale. Il Coordinamento, che cerca di aiutare chi non può permettersi i costi "da listino" del dentista, eroga ogni anno circa 10mila prestazioni gratuite. Ma nel 2021 le richieste sono aumentate del 30%, gli italiani sono il 25% in più, i minori sono cresciuti di 5 volte.

“La Giornata mondiale della salute orale - spiega Giancarlo Vecchiati, presidente del COI (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale) - è l’occasione per richiamare l’attenzione sul bisogno di salute che molte persone hanno, e che non riescono a soddisfare per motivi facili da individuare: la crisi, acuita prima dalla pandemia, ora dalla guerra in Ucraina. In questi anni abbiamo assistito a un progressivo impoverimento delle persone, già nel 2020 un italiano su quattro rientrava nelle fasce di povertà, ora la situazione è sicuramente peggiorata. Per rispondere a questa esigenza di salute orale è nato il Coordinamento di Odontoiatria sociale, giorno dopo giorno abbiamo la conferma dell’utilità degli ambulatori sociali promossi dal Coordinamento”.

Un'attività che prosegue dal 2015

Il “Coordinamento di Odontoiatria sociale a Torino” è nato nel 2015 come progetto di collaborazione tra la Città di Torino e il privato sociale, con l'obiettivo rispondere alle richieste di cura della salute orale da parte di quei cittadini che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale. Ne fanno parte Asili Notturni Umberto I, Banco farmaceutico Torino, Camminare Insieme, COI, Protesi Dentaria Gratuita, Misericordes e Sermig Arsenale della Pace. In particolare, il Coordinamento si impegna in attività di promozione della salute orale e di prevenzione, con particolare riferimento all’età evolutiva, e parallelamente eroga prestazioni odontoiatriche, ortodontiche e protesiche per la popolazione in condizione di vulnerabilità.

“Dal 2015 al 2020, nei nostri primi cinque anni di attività - continua Vecchiati - abbiamo erogato, in modo completamente gratuito, più di 50mila prestazioni a 17mila pazienti, con un trend in continua crescita. Nel 2021, in piena pandemia e quindi con le chiusure degli studi e la diminuzione dei volontari che hanno inciso sulla nostra capacità operativa, abbiamo comunque recuperato i volumi del 2019, ante-Covid, con circa 10mila prestazioni erogate a 4mila pazienti, di cui i minori sono aumentati di ben 5 volte rispetto all’anno precedente. Un dato purtroppo significativo è che le domande sono aumentate del 30 per cento e stanno ancora crescendo in questi primi mesi del 2022. Per la prima volta abbiamo delle liste di attesa, perché a fronte di questo aumento della domanda, non è corrisposto aumento di prestazioni, per un’oggettiva mancanza di risorse, umane e finanziarie. Bisogna anche considerare che le nuove regole di prevenzione della diffusione del virus hanno allungato i tempi e aumentati i costi delle prestazioni”.

Cresce l'afflusso dei "nuovi poveri"