Anche Grugliasco porta avanti il suo distretto del Commercio: il 23 marzo riunione con i negozianti

Una nuova grande opportunità di sviluppo per l'economia e il territorio grugliaschese. La Regione Piemonte ha infatti approvato e finanziato il progetto presentato dall'Amministrazione di Grugliasco per l'istituzione dei Distretti del Commercio.

I Distretti del Commercio, così come previsto dalla legge regionale n° 28/99, nascono come ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento. Si configurano, quindi, quali strumenti innovativi per il presidio commerciale del territorio, il mantenimento dell’occupazione e la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio.