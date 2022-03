Autotrasporto: corso di accesso alla professione

Il presente corso permette di ottenere un attestato di Idoneità Professionale per dirigere l’attività di trasporti di impresa operante nel settore dei trasporti merci su strada per conto di terzi sul territorio nazionale e in campo interazionale.

Obiettivi

Preparazione dei candidati che sosterranno l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi della U.E., requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.

Contenuti

Accesso al mercato

Sicurezza stradale

Norme tecniche e gestione tecnica

Diritto Civile, Commerciale, Sociale e Tributario

Gestione Commerciale e Finanziaria

Titolo conseguito

Attestato di Idoneità Professionale per dirigere l’attività di trasporti di impresa operante nel settore dei trasporti merci su strada per conto di terzi sul territorio nazionale e in campo interazionale.

Durata

150 ore.

Per tutti coloro che sono già in possesso dell’attestato di capacità professionale in ambito nazionale è possibile integrare l’attestato stesso frequentando il corso internazionale della durata di 30 ore.

Periodo

Da marzo 2022

Frequenza

Obbligatoria

Per maggiori informazioni e iscrizioni, chiamare 0171-413120 oppure inviare una e-mail a: beatrice.barra@tuttoservizi.cuneo.it