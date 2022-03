Settimo Torinese, in via Montessori un'area verde intitolata a Ilaria Alpi

Un parco intitolato a Ilaria Alpi, a Settimo Torinese, per ricordare quanto - ancora oggi - la ricerca della verità passi anche dal lavoro dei giornalisti. Una cerimonia, nei giorni scorsi, ha svelato la targa che attribuisce un'area verde di via Montessori alla giornalista del Tg3 uccisa nel 1994 a Mogadiscio, insieme al collega Miran Hrovatin.Erano presenti, tra gli altri, la sindaca Elena Piastra e la presidente del consiglio comunale di Settimo, Carmen Vizzari. "Il nostro pensiero oggi va a Ilaria, ma anche a quello che ha rappresentato e continua a rappresentare. Siamo vicini ai giornalisti che in queste ore si trovano in Ucraina".

La cerimonia rientra nell'ambito delle iniziative con cui il Comune ha coinvolto gli studenti delle superiori sul tema della legalità. Dunque anche ricerca della verità. "Abbiamo deciso di dedicare a Ilaria Alpi questo spazio sia in riferimento alla terribile guerra che si sta verificando in questi giorni in Ucraina - ha detto la sindaca Piastra - sia per la loro missione alla ricerca della verità e della legalità".