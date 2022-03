Settimana del Lavoro 2022: il programma di oggi, martedì 22 marzo

La terza edizione della rassegna biennale Settimana del Lavoro nel 2022 recupera la sua dimensione in presenza e indaga la complessa interazione tra lavoro sostenibilità

Per effetto dei cambiamenti sempre più evidenti in atto, la transizione ecologica è ormai un riferimento fondamentale delle politiche degli Stati. Occorre esplorare le vie per coniugare benessere economico e sociale, e la sua diffusione, con la salvaguardia del sistema Terra: andare verso la sostenibilità non è un processo che dipende da una singola soluzione, ma un mosaico di interventi che si affiancano per delineare il panorama del futuro e che possono avere effetti contradditori

La Settimana del Lavoro è organizzata da ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, come progetto integrato del Polo del ‘900, con il sostegno di Fondazione CRT

Nei sei giorni il programma affronta quindici temi legati alla transizione ecologica e i principali cambiamenti che l’organizzazione lavoro deve di conseguenza affrontare: la governance e le politiche del clima, la bioeconomia, la riorganizzazione del lavoro per qualità, tempo e competenze, i green job e le aspettative dei lavoratori, la funzione dell’istruzione per creare lavoro sostenibile, la lotta allo spreco e l’agricoltura per consumi alimentari sani e puliti, le tecnologie digitali come risorsa per l’ambiente (settimanalavoro.it/programma2022).

Oggi, martedì 22 marzo si presentano i risultati dell’indagine condotta da CGIL, CISL, UIL di Torino in collaborazione con ISMEL: Insieme per progettare il futuro. Le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori di Torino su lavoro, condizioni sociali e ambiente.

Nel pomeriggio, si analizza la relazione tra Transizione ecologica e riorganizzazione del lavoro: qualità, tempo e competenze, in collaborazione con Fridays For Future Torino.

MATTINO – H 10.00 – 13.00

INSIEME PER PROGETTARE IL FUTURO. LE ASPETTATIVE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DI TORINO SU LAVORO, CONDIZIONI SOCIALI E AMBIENTE

Al Polo del ‘900, via del Carmine 14, Torino e in diretta su YouTube

CGIL, CISL, UIL di Torino in collaborazione con ISMEL hanno avviato un’indagine per realizzare una importante campagna di ascolto delle opinioni di lavoratrici e lavoratori, di disoccupate e disoccupati, di pensionate e pensionati, per conoscere meglio le loro esigenze e su questa base formulare proposte per garantire una più efficace tutela dei diritti e delle prospettive del lavoro, oltre che di sviluppo di servizi sociali adeguati alle necessità dei cittadini.

In questa occasione si presenteranno al pubblico i risultati della ricerca.

Presentazione dei risultati della ricerca

Gian Carlo Cerruti, ISMEL

Davide Roccati, ricercatore

Discussione

Coordina

Maura Fassio, Giornalista RAI

Intervengono

Enrica Valfrè, Segretaria generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Torino

Domenico Lo Bianco, Segretario generale CISL Torino Canavese

Giovanni Cortese, Segretario generale UIL Torino e Piemonte

Gianna Pentenero, Assessora al Lavoro Città di Torino

Jacopo Rosatelli, Assessore alle Politiche Sociali Città di Torino

Corrado Alberto, Presidente Api Torino

Giorgio Felici, Presidente Confartigianato Imprese Piemonte

Fabrizio Ghisio, Segretario Confcooperative Piemonte Nord

NO alla precarietà. SÌ alla creazione di nuovi posti di lavoro stabili e di qualità

Il Centro Einstein di Studi Internazionali (CESI) presenta la proposta alla Conferenza sul Futuro dell’Europa per la messa a disposizione di fondi per la formazione permanente e continua mirati alla creazione di nuovi posti di lavoro nei settori strategici della green economy e del digitale.

Intervengono

Grazia Borgna, Vicepresidente CESI

Gabriele Casano, Ricercatore CESI

POMERIGGIO – H 16.00 – 19.00

TRANSIZIONE ECOLOGICA E RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: QUALITÀ, TEMPO E COMPETENZE

Al Polo del ‘900, via del Carmine 14, Torino e in diretta su YouTube

Ambiente di lavoro, movimento operaio e politiche manageriali. La tutela della salute dei lavoratori: una sfida lunga un secolo

Introduce e coordina

Gian Carlo Cerruti, ISMEL

Intervengono

Cristina Alessi, Università di Brescia

Giorgio Barbero, Presidente AIDP Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta

Stefania Buoso, Università di Ferrara

Giuseppe Costa, Università di Torino

Roberto Leombruni, Università di Torino

Cristina Maccari, Segreteria CISL Torino Canavese

Fulvio Perini, Dirigente sindacale

Smart working e sostenibilità

Introduce e coordina

Gian Carlo Cerruti, ISMEL

Intervengono

Mariapaola Aimo, Università di Torino

Sonia Bertolini, Università di Torino

Tiziana Bocchi, Segretaria Confederale Nazionale UIL

Salvatore Cominu, Ricercatore IRES Piemonte

Anna Fenoglio, Università di Torino

Giovanna Fullin, Università di Milano – Bicocca

Valentina Goglio, Università di Torino

Valentina Pacetti, Università di Milano – Bicocca

Simone Tosi, Università Milano-Bicocca

Buon lavoro sud

Montedison, Giovanni Cecchinato, 1969, 16’

a cura di Archivio Nazionale Cinema Impresa, per gentile concessione di Edison

Conclusione

a cura di Gian Carlo Cerruti, ISMEL

