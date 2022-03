Da Settimo Torinese all'Ucraina, una lunga catena di solidarietà per mandare medicinali e beni a chi scappa dalla guerra [VIDEO]

Una lunga catena umana che si passa continuamente pacchi e pacchetti imballati e pronti a partire. Sono addetti, volontari, gente comune: tutti uniti per dare una mano alla raccolta di medicinali organizzata dal Rotary di Settimo Torinese, distretto 2031.





Una missione che, dopo qualche giorno di viaggio, è arrivata a destinazione in Ucraina, grazie alla collaborazione con il Rotary Club Ternopil City. Che ha voluto mandare un messaggio di risposta: “Grazie di cuore agli amici dall'Italia 🇮🇹 per il sostegno e il grande aiuto umanitario dal Distretto Rotary 2031. Medicinali, cibo e prodotti per l'igiene (per bambini e adulti) sono già stati sistemati e consegnati quotidianamente alle istituzioni che hanno bisogno di aiuto (ospedale per bambini, rifugi per sfollati) e diretti anche in altre città dell'Ucraina”.