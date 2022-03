Eurovision a Torino: il villaggio ormai è realtà. Ecco i maxi-tendoni, anche dentro il Pala Isozaki [FOTO]

Sono partiti da esattamente una settimana, ma viaggiano a un ritmo davvero sostenuto: tanto che, ormai, il profilo del villaggio Eurovision a piazza d'Armi è già perfettamente delineato.



Quello che sta nascendo di fronte al Pala Isozaki (che sarebbe il "solito" PalaAlpitour, che però non può portare brand per l'occasione) è un'area che nel piazzale Grande Torino prevede la realizzazione di un'enorme sala stampa e una struttura da 3.500 metri quadri per le delegazioni. I tre edifici saranno collegati da un ponte sospeso dalla lunghezza complessiva di 50 metri.







E se all'esterno le due tensostrutture sono già quasi completate, con tanto di coperture e addirittura uno scheletro di metallo che sovrasta uno dei passaggi pedonali come se fosse un traguardo, qualcosa si sta muovendo anche all'interno della zona recintata del Palazzetto. Un'altra grande struttura coperta, che troverà la sua funzionalità all'interno del grande spettacolo che prenderà il via il 10 maggio.



Quasi un mese e mezzo di tempo, ancora. Ma gli operai procedono di ottima lena e i mezzi per lo scavo non conoscono tregua. Una nuova "versione" del polmone verde tra Santa Rita, Crocetta e Borgo Filadelfia, dopo la "mutazione" che l'aveva già interessato per le Atp Finals e la successiva tappa della coppa Davis.