Guerra in Ucraina, anche la diocesi di Ivrea in preghiera per la pace: "Venerdì ci uniremo a Papa Francesco"

Ivrea si unisce in preghiera per la pace in Ucraina, nella guerra scatenata dall'invasione della Russia. E dal vescovo della diocesi, Edoardo Aldo Cerrato, arrivano parole importanti in vista di un appuntamento dei prossimi giorni. "Anche nella nostra diocesi, come in tutte le diocesi del mondo, venerdì 25 marzo - annunciazione del Signore - ci uniremo al Santo Padre che, in San Pietro alle 17, consacrerà la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato di Maria. Un atto solenne, che il sommo Pontefice ha deciso in questo momento preoccupante del conflitto in atto. Un atto di fede, nella potente intercessione della Vergine Madre, che nella sua apparizione a Fatima aveva espressamente chiesto", spiega l'alto prelato.



"Alla misericordia di Dio, nulla è impossibile. Anche i nodi più intricati si sciolgono con la sua grazia, ha detto Papa Francesco - prosegue il vescovo Cerrato, che cita anche San Giovanni Paolo II -: L'uomo, mettendo Dio da parte, finisce per distruggere se stesso".



E conclude: "Il messaggio di Fatima mette in guardia l'umanità perché non faccia il gioco del Drago. La Madonna ha chiesto preghiera e penitenza, per abbreviare i tempi di tribolazione che proprio qui a Fatima erano stati annunciati".