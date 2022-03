Stellantis o non Stellantis? Intanto Torino aspetta VTM e i fondi dell'Area di crisi complessa

" Su Stellantis il dialogo va bene. Senza grandi gruppi, un territorio fa fatica a proseguire nella progettazione e nell'innovazione - dice Dario Gallina , presidente della Camera di Commercio di Torino - È fondamentale che Torino mantenga un ruolo centrale di progettazione, oltre alle presenze produttive ". Anche perché, nel frattempo, potrebbero arrivare altre risorse: " Dopo tanta attesa dovremmo essere poi a buon punto per le risorse dell'Area di Crisi complessa: secondo me entro giugno dovremmo esserci ", ha aggiunto Gallina. Una speranza che ormai fa data al 2020.

Ma se il 28 c'è il vertice a Mirafiori, due giorni dopo si aprirà la seconda edizione di Vtm, il congresso internazionale dedicato all'innovazione dei trasporti. Un evento che alle OGR, dal 30 al 31 marzo, porterà oltre 300 aziende da 25 Paesi e 127 buyer. Numeri in grande crescita rispetto all'edizione del 2018. "Nella nuova programmazione sono previsti 15 milioni in più, per un totale di 45, per l'internazionalizzazione e 35 per l'attrattività - dice Fabrizio Ricca, assessore regionale all'internazionalizzazione - Stiamo ripartendo per dare di nuovo spazio alle potenzialità delle nostre aziende".