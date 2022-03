Settimo Torinese, la solidarietà non si ferma: dai volontari una "spesa" per aiutare chi ha più bisogno

Auto parcheggiate con il bagagliaio spalancato e - all'interno - moltissime cassette di frutta e verdura. Non è una spesa "normale", quella che sta facendo a Settimo Torinese Attilio Conte, presidente della Famija Setimeisa, ma qui in veste di volontario insieme ad altre due persone intente a caricare le vetture: "Stiamo ritirando la roba fresca avanzata al punto vendita LDL in corso Piemonte, per portare poi tutto alla Caritas di San Giuseppe artigiano, presso la chiesa della Consolata in via Einaudi. Oggi è una buona giornata: c'è molto da portare via".



Perché, anche in piena crisi umanitaria, non cessano i bisogni di chi la crisi la vive sulla propria pelle anche vicino a noi. A poche case di distanza, a volte. "Portiamo tutto in parrocchia e poi lì saranno le volontarie a effettuare una selezione per poi destinare i beni alle persone bisognose. Oggi carichiamo le nostre macchine e le portiamo ai cuochi che preparano i pasti per i più bisognosi".