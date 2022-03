C'è un "Toretto" che sfreccia a Torino: si gira ai Murazzi e in via Roma il nuovo episodio di "Fast&Furious"

La battuta è fin troppo facile. Come poteva uno dei personaggi più amati del cinema - Dominic Toretto - non sfrecciare proprio a Torino? E infatti lo farà: si gireranno (anche) nel capoluogo piemontese alcune scene del nuovo capitolo di "Fast & Furious", la saga cinematografica hollywoodiana che racconta di bolidi e corse in automobile.



Cresce l'attesa dunque per scorgere tra le vie del centro un'icona del cinema internazionale come Vin Diesel, che dovrà vedersela nientemeno che con un altro gigante del set (in senso di centimetri cubi) come Jason Momoa, sex symbol conclamato da molti anni, che vestirà i panni del cattivo.

Torino sarà una delle cornici, insieme a Londra, del nuovo episodio. E proprio nelle scorse settimane alcuni membri della troupe del film diretto da Justin Lin sono stati in città per i sopralluoghi nelle zone del centro, che ospiteranno scene ad altissima velocità.