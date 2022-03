Rainbow4Africa si mobilita di nuovo contro la guerra: domani colonna mobile in partenza per la Moldavia

Rainbow4Africa, domani colonna mobile in partenza per la Moldavia

Rainbow4Africa si mobilita ancora contro la guerra e per dare un sostegno a coloro che fuggono dall'Ucraina. Nella mattina di domani, venerdì 25 marzo, partirà una colonna mobile diretta in Moldavia.

Un autobus ospedale con sala operatoria e otto posti letto, una clinica mobile, un’ambulanza, due furgoni trasporto persone, un’auto di servizio, tende e farmaci per 100.000 euro saranno messi al servizio dei profughi.

Il presidente di R4A Paolo Narcisi ha ricevuto alcune importanti donazioni da parte del Banco Farmaceutico di Torino: non solo farmaci, materiale per medicazione e strumentazione chirurgica, ma pure uno strumento che permette di fare esami del sangue rapidamente e di avere un quadro metabolico generale dei pazienti, fondamentale per operare in zone di guerra.