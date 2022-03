Scuola, lavoro ed ecosostenibilità: a che punto siamo? [VIDEO]

Quarta giornata della Settimana del Lavoro dedicata al tema della scuola e della sostenibilità. Sono stati presentati i risultati del questionario “Un’utopia concreta: insegnare un lavoro più sostenibile", organizzato con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e che ha ottenuto più 500 risposte dai docente delle scuole di primo e secondo grado, proprio per capire come questi trattino i temi della sostenibilità.

"Ne è emersa una grande attenzione sul tema dell’ambiente - spiega Elena Sgubbi, direttrice di ISMEL -. La maggior parte dei docenti ritiene che la sostenibilità sia importante e tratta questioni come l’agenda 2023, gli sprechi e il cambiamento climatico. 1/3 dei docenti ha reinterpretato il proprio programma per inserire questi temi, altri hanno sostituito dei contenuti e altri ancora li hanno aggiunti".

"Le riposte che ci sono arrivate delineano un quadro di attenzione crescente e indicano il raggiungimento di alcuni risultati, ma ci lasciano capire che c’è tanto margine di manovra su questi temi. Basti pensare che la maggior parte dei docenti reperiscono le informazioni sul web".

"Ci siamo confrontati con l’editoria, le istituzioni scolatici, l’ufficio scolastico regionale e l'Unipo, insieme con i dirigenti di impresa per capire le loro prospettive di assunzioni di giovani ragazzi con competenze green".

Obiettivo di ISMEL è anche creare una documentazione sullo stato dell’arte legateo al lavoro. "In questa settimana facciamo proprio questo: raccogliere opinioni tra le 120 voci che sono intervenute e lasciarle nelle mani degli studiosi che vogliono capire la temporaneità".



La settimana del lavoro è a metà del suo programma. A essere affrontati sono stati i temi della sostenibilità e del lavoro: “Siamo già in ritardo su questo, dobbiamo affrontarli al più presto, specialmente dopo gli avvenimenti di questi ultimi giorni. Abbiamo presentato due importanti ricerche: una legata ai green jobs e una all'opinione dei lavoratori, in cui si è parlato dei cambiamenti legati al periodo emergenziale, ma che adesso sono pratiche consolidate. Abbiamo inoltre ascoltato testimonianze dei processi di sostenibilità nelle aziende che hanno avuto successo e prestato attenzione ai nuovi lavori legati al green. Infine, abbiamo avviato un ragionamento sulle governance pubbliche e sulle politiche del lavoro perché è chiaro che non può esserci sostenibilità senza formazione agli studenti".