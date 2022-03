Cimiteri, nel 2021 a Torino meno morti per Covid. Il camposanto per animali non prima del 2023

Nel 2021 a Torino diminuiscono di oltre il 12% i morti da Covid . Secondo i dati di Afc , la società di proprietà comunale che gestisce i cimiteri , nel 2020 nel capoluogo piemontese si erano registrati 12.987 decessi per 14.912 funerali effettuati. Cifre che nell'anno appena trascorso, dove è stata fatta una massiccia campagna a partire dagli anziani e persone con patologie, scendono rispettivamente a 11.524 morti e 13.920 servizi.

Utili per 2 milioni

Numeri contenuti nel bilancio di esercizio 2021, approvato il 23 marzo scorso dal Consiglio d'Amministrazione di AFC Torino Spa . Ora il documento finanziario è all'esame del Comune di Torino, che dovrà approvarlo entro fine aprile. Afc chiude i 12 mesi appena passati con utile di quasi 2 milioni di euro. Ricavi, come spiega il presidente uscente dell'azienda Roberto Tricarico , " originati dall'assegnazione di loculi e cellette, dalla vendita di tombe di famiglia e dall’attività cimiteriale generalmente intesa ".

" Al momento - aggiunge - sono in corso gli interventi per l'ultimazione dell'impianto idrico al Monumentale. Al cimitero Parco si sta procedendo all'impermeabilizzazione e al rifacimento delle pavimentazioni della Collina della memoria e alla riqualificazione del complesso di sepolture 21, con l’installazione di un nuovo ascensore mentre al Monumentale i lavori interessano i gruppi 32 e 33 dei complessi di sepoltura a croce ".

Dovrebbero cominciare non prima del 2023 i lavori di realizzazione del cimitero per animali. Nei piani dell'amministrazione Appendino avrebbe dovuto essere nell’area vicino al cimitero Parco a Mirafiori Sud. I tempi si annunciano lunghi perché il Comune dovrà approvare per la sua realizzazione una variante al piano regolatore.