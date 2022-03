Incendio in un alloggio di Condove, i Vigili del fuoco domano rapidamente le fiamme

Poco dopo le ore 13 di oggi, venerdì 25 marzo, le squadre dei distaccamenti volontari di Borgone e Avigliana sono intervenute a Condove, in via Alcide de Gasperi, per l'incendio di un alloggio.

All’arrivo dei soccorsi le fiamme coinvolgevano la cucina e gli arredi della stanza. Situazione riportata rapidamente sotto controllo con l'impiego di una lancia per acqua nebulizzata per raffreddare e disperdere il fumo.

Dalla centrale di Torino anche il carro autoprotettori in aiuto per ripristinare le bombole d'aria respirabile e strumentazione con visore a spettro termico per verificare zone ancora in combustione.