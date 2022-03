Inchiesta plusvalenze Juve, sentiti Bernardeschi e Alex Sandro

Sono riprese oggi in procura a Torino le audizioni dei calciatori della Juve nell'ambito dell'inchiesta sui conti della società e la questione plusvalenze.

Sentiti Bernardeschi e Alex Sandro

Gli atleti convocati oggi come persone informate dei fatti sono due: si tratta di Federico Bernardeschi (ascoltato per circa due ore) e Alex Sandro. Questo filone di indagine si concentra sulla cosiddetta 'manovra stipendi', il differimento del pagamento di alcune mensilità preso per fronteggiare gli effetti della crisi economica.

Ieri era toccato a Paulo Dybala

Ieri era stato ascoltato per tre ore l'argentino Paulo Dybala, il cui interrogatorio è stato poi secretato dai magistrati.

Da Cristiano Ronaldo a Gonzalo Higuain, sono circa 25 i calciatori o ex calciatori bianconeri sui cui rapporti con la società intende lavorare la procura: nell'elenco figura anche l'allenatore Maurizio Sarri.