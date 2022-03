Grosso incidente oggi pomeriggio in tangenziale Nord, a Collegno. Un maxi-tamponamento ha coinvolto otto auto (una Suzuki Vitara, una Fiat Doblò, un'Alfa Romeo Giulietta, una Fiat Punto, una Volkswagen Golf, un'Alfa Romeo Mito, una Mercedes Classe A e una Kia Sportage), una delle quali si è ribaltata, che viaggiavano in corsia di sorpasso in direzione nord Milano-Aosta.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi.