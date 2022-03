Lingotto, due giorni di Congresso per Cisl Piemonte per la rielezione a segretario di Alessio Ferraris

Si apre lunedì 28 marzo 2022, alle 10, al Centro congressi Lingotto, in corso Nizza 280, a Torino, con la relazione del segretario generale Alessio Ferraris, il XIII Congresso della Cisl Piemonte. Lo slogan scelto per l’assise regionale cislina è “Partecipare. Esserci per cambiare”. Dopo un percorso avviato in autunno, che ha investito tutti i livelli dell’organizzazione sindacale, si giunge alla verifica della segreteria regionale Cisl e del suo programma politico per i prossimi quattro anni.