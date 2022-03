Lunedì in Sala Rossa la maratona sul bilancio, Russi (M5S): "Violazioni di legge, pronto a fare denuncia"

Alla vigilia della discussione in Sala Rossa del bilancio previsionale e del Documento unico di programmazione 2022-2024, il capogruppo del M5S Andrea Russi accusa l'amministrazione Lo Russo di "violazione di legge". Lunedì partirà infatti in Consiglio Comunale la maratona per l'approvazione del documento finanziario e l'esponente pentastellato, a nome del suo gruppo consiliare, ha inviato una lettera al Segretario Comunale Rosa Iovinella e ai Revisori dei Conti per denunciare irregolarità.

"Patto per Torino" A febbraio il Comune, come annunciato dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ha sottoscritto il "Patto per Torino" con il Governo. L'esecutivo guidato da Mario Draghi ha infatti previsto con la "legge finanziaria un fondo speciale per i Comuni in difficoltà economica", che per il capoluogo piemontese si tradurrà in circa 70 milioni di incasso per il 2022. Dal punto di vista amministrativo la giunta ha approvato delle linee di indirizzo sulle azioni finalizzate ad ottenere questo aiuto straordinario, da qui al 2042. Russi: "Necessaria delibera con cronoprogramma"

Secondo Russi però l'esecutivo di centrosinistra avrebbe dovuto fare anche un "atto amministrativo nel quale fosse esplicitato il formale cronoprogramma ventennale, contenente un quadro preciso delle entrate dal 2022 al 2042 e delle azioni con cui tali obiettivi sarebbero stati raggiunti" così come previsto dal TUEL, che avrebbe poi dovuto essere approvato in Consiglio Comunale in forma di delibera.