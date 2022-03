Settimana del Lavoro 2022: il programma di oggi, sabato 26 marzo

La terza edizione della rassegna biennale Settimana del Lavoro nel 2022 recupera la sua dimensione in presenza e indaga la complessa interazione tra lavoro sostenibilità

Per effetto dei cambiamenti sempre più evidenti in atto, la transizione ecologica è ormai un riferimento fondamentale delle politiche degli Stati. Occorre esplorare le vie per coniugare benessere economico e sociale, e la sua diffusione, con la salvaguardia del sistema Terra: andare verso la sostenibilità non è un processo che dipende da una singola soluzione, ma un mosaico di interventi che si affiancano per delineare il panorama del futuro e che possono avere effetti contradditori

La Settimana del Lavoro è organizzata da ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, come progetto integrato del Polo del ‘900, con il sostegno di Fondazione CRT

Nei sei giorni il programma affronta quindici temi legati alla transizione ecologica e i principali cambiamenti che l’organizzazione lavoro deve di conseguenza affrontare: la governance e le politiche del clima, la bioeconomia, la riorganizzazione del lavoro per qualità, tempo e competenze, i green job e le aspettative dei lavoratori, la funzione dell’istruzione per creare lavoro sostenibile, la lotta allo spreco e l’agricoltura per consumi alimentari sani e puliti, le tecnologie digitali come risorsa per l’ambiente (settimanalavoro.it/programma2022).

Oggi, sabato 26 marzo si alza il Tappeto volante in piazza Montale: azione collettiva di costruzione di un grande manufatto che utilizza stracci policromi su rete da cantiere: è occasione per riflettere sul riuso di ciò che la nostra società considera materiale di scarto e che, attraverso la creatività artistica, diventa risorsa per la comunità.

In serata, aperi-talk Cambiamento climatico e trasformazioni del lavoro, in collaborazione con Fridays For Future Torino.

MATTINO – H 10.00 – 13.00

TAPPETO VOLANTE IN PIAZZA MONTALE

Al Teatro Don Orione, Piazza Montale 18, Torino

Azione collettiva che si avvia con la costruzione di un grande manufatto, una sorta di tappeto, che utilizza stracci policromi su rete da cantiere; è occasione tramite cui riflettere sul riuso di ciò che per la nostra società è considerato materiale di scarto e che, attraverso la creatività artistica, diventa risorsa per la comunità.

Il Teatro Don Orione ospiterà in contemporanea una riflessione sul Tappeto Volante come metafora di una metodologia di progettazione partecipata e sostenibile.

L’azione, aperta agli abitanti e alle scuole del quartiere, e a quanti vorranno partecipare è a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e Stalker Teatro, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana in aree periferiche del Comune di Torino Abitare il Tempo.

SERA – H 19.30 – 21.00

CAMBIAMENTO CLIMATICO E TRASFORMAZIONI DEL LAVORO

Alla Casa del quartiere di San Salvario, via Morgari 14, Torino

Aperi Talk

Laura Vallaro, Fridays For Future

intervista

Dario Padovan, Università di Torino

In collaborazione con Fridays For Future Torino

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI

MATTINO

Partecipazione libera e gratuita