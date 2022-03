Ingria: riammodernata la sala del Coworking, anche il Comune della Valle Soana aderisce al “Progetto Yes I Start UP”

Diventare imprenditori, a qualsiasi età e vincere la sfida del lavoro, puntando sulla formazione e utilizzando al meglio i fondi europei. Di questo e di altro si parlerà martedì 29 marzo, al Polo Universitario Officina H (Aula 3), durante l’evento organizzato da Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) e ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) per fare il punto sulla situazione occupazionale in Italia e presentare i risultati del progetto formativo e di avvio all’impresa Yes I Start Up (YISU) - attuato dall' Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), in accordo con ANPAL.

“Ribadiamo che si tratta di un appuntamento unico nel suo genere, che intende rinnovare la grande tradizione imprenditoriale canavesana e la dinamicità delle tante start-up che sono cresciute negli ultimi anni all'interno dei nostri territori. L'obiettivo di creare nuove imprese con l'autoimprenditorialità attraverso corsi gratuiti e finanziamenti per i NEET, i Giovani Disoccupati e le Donne Disoccupate è un progetto lodevole e il nostro Comune si mette a disposizione, volendo essere anche questa volta in prima linea: quindi oltre al fatto che parteciperemo all’evento di martedì a Ivrea, rilanciamo la nostra disponibilità per mettere a disposizione i nostri spazi Comunali, già utilizzati per il progetto "Coworking in Valle", a chi voglia intraprendere il percorso formativo on line erogato dal CIAC. La nostra sala adibita al Coworking è stata infatti di recente riammodernata per un uso ancora più fruibile e comodo per tutti coloro che vorranno venire a lavorare nella nostra Valle: a Ingria siamo convinti che si possa non solo vivere la montagna, ma grazie alla rete anche vivere quassù da noi; l’aria fresca e pulita delle nostre vette potrà essere infatti sempre più protagonista nella lotta alla disoccupazione e la creazione di nuove imprese”, queste le dichiarazioni congiunte del Sindaco Igor De Santis e dei Consiglieri comunali Federico Bianco Levrin e Andrea Cane.