Entro l'estate a Torino due pensiline bus verdi con piante: "Nel 2023 saranno 18"

Entro l'estate due pensiline del bus, in corso Principe Oddone e via Cigna, verranno convertite al "green": il tetto in lamiera verrà infatti sostituito con una copertura a cassoni dove verranno messe delle piante, mentre l'asfalto della pavimentazione verrà sostituito con materiale drenante. Ma entro il 2023 il Comune di Torino, in accordo con Gtt, vuole riqualificarne a verde due a Circoscrizione, per un totale finale di 18.

Piano Strategico per contenere spreco d'acqua

Interventi che verranno finanziati con un milione di euro con fondi REACT-EU, inseriti all'interno del Piano Strategico cittadino approvato la scorsa settimana dalla giunta Lo Russo e che prevede azioni per il contenimento dello spreco d'acqua in ambito urbano. Un tema sempre più di attualità alla luce della siccità che ha colpito il nostro territorio negli ultimi mesi.

Foglietta: "Ridurre sprechi e migliorare riutilizzo"

"Questi mesi di carenza di pioggia - ha commentato l'assessore all'Ambiente Chiara Foglietta - testimoniano l'impatto dei cambiamenti climatici. È importante ridurre gli sprechi, migliorare il riutilizzo e la gestione delle acque reflue, così come trattenere il più possibile quelle in loco".

Verde e pavimentazione drenante nei parcheggi Martini Mauri e Braccini

Ed in quest'ultimo ambito la Città, da qua ai prossimi due anni, riconvertirà i parcheggi Martini Mauri sud, Braccini ovest ed est per renderli più "green" grazie 2 milioni e 266 mila euro messi a disposizione dal Ministero per la Transizione Ecologica. "Non verranno tolti posti auto - ha precisato Foglietta - ma rimuoveremo la pavimentazione esistente, sostituendola con materiale drenante per la raccolta della pioggia". Verranno poi piantati degli alberi o strutture ombreggianti, così come fatto un intervento sul tetto degli uffici comunali di via Braccini per la raccolta dell'acqua piovana, che verrà utilizzata per irrigare gli spazi verdi della zona di sosta a Braccini est.

Binari verdi