Nel prossimo weekend torna l'appuntamento con le 'uova solidali' dell'Ail

AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma – sezione di Torino, come tradizione, nei giorni 2 e 3 aprile sarà presente con la raccolta fondi di Pasqua in 15 piazze di Torino e in 46 centri della provincia di Torino.

La campagna di autofinanziamento rappresenta un momento molto importante nella vita associativa di AIL, perché è il momento in cui la comunità intera può partecipare con un gesto di solidarietà all’impegno quotidiano accanto ai malati e alle loro famiglie.

Perché AIL Torino, da oltre trent’anni, sostiene con borse di studio la ricerca scientifica per debellare i tumori del sangue; garantisce un contributo economico all’Ospedale Regina Margherita per alleviare i disagi dei bambini malati garantendo loro l’assistenza domiciliare; e offre più complessivamente un sostegno concreto per lenire le sofferenze e le difficoltà dei malati e delle loro famiglie attraverso una rete di servizi, tra cui la possibilità di soggiornare gratuitamente presso CASA AIL (via Nizza 24 ) per il tempo dei cicli di cura.

Un gesto semplice, conviviale, che rinvia alla celebrazione famigliare delle festività, come donare un Uovo di Pasqua AIL, assume dunque ora il significato di adesione allo spirito solidale della comunità, per cui le offerte si trasformeranno nell’accompagnare giovani ricercatori nel loro percorso di studi, nel garantire ai pazienti il trasporto gratuito in ospedale, nei soggiorni in Casa Ail dopo un trapianto senza nessuna spesa, nell’assistenza psicologica, nelle visite domiciliari ai bambini.

Per rendere continuativo questo servizio tutti i giorni dell’anno abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

In considerazione dei tempi tragici che stiamo vivendo, l’ impegno solidale di AIL abbraccia oggi non soltanto la comunità cittadina, ma si sente in obbligo di dare il proprio contributo anche a chi soffre per la guerra in Ucraina.

Accanto alla raccolta fondi che avviene grazie alla dedizione dei nostri volontari, quest’anno AIL si apre a un’alleanza con le farmacie aderenti a FarmaOnlus e con le farmacie comunali che porterà a devolvere una parte dei contributi ottenuti con l’offerta delle uova all’acquisto di farmaci e generi sanitari di prima necessità da inviare in Ucraina.

A questo proposito, Federica Galleano, presidente della sezione AIL Torino, dichiara: “La solidarietà è il principio su cui si fonda da sempre l’attività di AIL, e, senza far venir meno il nostro impegno contro i tumori del sangue, la gravità della situazione che stiamo vivendo ci impone di dare il nostro contributo per lenire le sofferenze del popolo ucraino”.