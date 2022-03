Stellantis, Sbarra (CISL): "Bene il vertice di oggi, ma ora Tavares incontri anche i sindacati" [VIDEO]

Due giorni di congresso Cisl Piemonte al Lingotto, al via proprio nel giorno in cui - pochi isolati più in là - i vertici di Stellantis (Carlos Tavares e John Elkann) incontreranno il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il governatore, Alberto Cirio. Inevitabile, quindi, ragionare sul futuro dell'automotive all'ombra della Mole. "Bene l'incontro con le istituzioni - dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra a margine del Congresso - ma adesso è importante che nelle prossime ore incontrino anche i nostri sindacati dei metalmeccanici. Abbiamo bisogno di conoscere nel dettaglio gli investimenti che sono previsti qui a Torino come nel resto degli altri stabilimenti italiani".

Un concetto espresso anche da Alessio Ferraris, segretario regionale uscente che si ricandida al timone del sindacato. "Dobbiamo dimostrare a Tavares che Torino e il Piemonte sono convenienti per un gruppo multinazionale. Sia per quanto riguarda l'urbanistica che per gli investimenti legati al Pnrr, fino a un clima di concordia che accomuna le istruzioni, le sigle datoriali e i sindacati, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli".

E proprio sulla transizione che sta investendo (anche) il mondo dell'auto, Sbarra vede un ruolo centrale per Torino. "La svolta della propulsione elettrica deve essere vissuta come un'occasione ed una un'opportunità per creare nuove filiere produttive e nuova occupazione. Il settore dell’automotive è fondamentale per l'economia di questo territorio e deve essere rilanciato con forza nei prossimi anni, coinvolgendo e facendo partecipare i lavoratori nella grande trasformazione tecnologica verso l’elettrico".