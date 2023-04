Mano pesante contro i 'furbetti del volante', cinque automobilisti multati dalla Polizia municipale di Nichelino

Il Comando di Polizia Municipale di Nichelino continua a tenere alta l’attenzione alla sicurezza, anche durante il weekend lungo che ha interessato la Festa della Liberazione, nel quale si è provveduto ad intensificare l’attività di vigilanza stradale, garantendo una maggiore presenza degli agenti sul territorio.

Controlli intensificati durante il ponte del 25 aprile

Durante il ponte della trascorsa festività, tra venerdì 21 aprile (giornata nella quale il servizio è stato svolto congiuntamente con militari della locale Tenenza dei Carabinieri) e martedì 25, si è provveduto ad effettuare controlli straordinari sui veicoli in accesso alla città di Nichelino.

63 vetture verificate, 5 gli autisti multati

L’attività è’ stata svolta nello specifico lungo le arterie stradali di via XXV Aprile, Viale Matteotti e via Nenni nelle quattro giornate sono stati controllati 63 veicoli in transito e 5 conducenti sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada.