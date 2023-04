Beinasco e Borgaretto, due nuovi punti per l'emporio solidale: vestiti e cibo per le famiglie in difficoltà

A due anni dall'avvio e dal successo del primo emporio solidale per la distribuzione degli indumenti alle famiglie più disagiate, venerdì 28 aprile saranno inaugurati due nuovi punti di consegna di prodotti alimentari e saranno presentati due progetti contro la povertà educativa a Beinasco .

Nella primavera del 2021, presso la Chiesa della Madonna del Rosario (Parrocchia di S. Giacomo), fu inaugurato con successo il primo emporio solidale per provvedere al vestiario delle famiglie più bisognose del territorio. Il prossimo 28 aprile, grazie al lavoro dei cittadini volontari di questa parrocchia e della chiesa Sant'Anna di Borgaretto, con le medesime modalità, ne saranno aperti altri due, che offriranno una vasta gamma di prodotti alimentari e per la casa.

"Questi empori sono a disposizione delle persone svantaggiate due giorni a settimana in entrambe le sedi, e danno loro la possibilità di fare acquisti mediante una tessera a punti, scegliendo i prodotti in un ambiente confortevole e non giudicante", spiega don Gigi Coello, parroco di S. Giacomo, Gesù Maestro e S. Anna.