L'odissea di Joy: a Pianezza l'incontro con la ragazza che racconta in un libro il dramma dei "barconi"

Presenti in sala Domenica Solinas dell'associazione Insieme Cambiamo Pianezza che, con il patrocinio del Comune, ha organizzato l'evento, Anna Franco, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pianezza, Sara Zambaia , presidente del Consiglio comunale pianezzese e consigliere regionale e Ylenia Serra , garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

" Joy ha fatto aprire gli occhi - commenta Domenica Solinas - su tutto il dolore e la violenza che centinaia di donne ogni giorno subiscono. Lasciando il proprio paese, l'Africa, con il sogno di una vita migliore qui in Italia, si ritrovano costrette a prostituirsi, gettate sui marciapiedi delle nostre città e schiave di feroci organizzazioni criminali. Ingannate, violentate, rischiando anche la vita per pagarsi il riscatto della propria libertà ".

Poche ore di viaggio per rendersi conto che non le è stata detta la verità: prima la drammatica traversata del deserto, poi i campi di detenzione in Libia dove subisce e assiste a violenze crudeli, infine il viaggio sul barcone che naufraga nel Mediterraneo. Salvata miracolosamente, giunta in Italia scopre che il lavoro promesso è "la strada", dove la 'madam' l'obbliga a prostituirsi con il ricatto del woodoo e di un debito di 35.000 euro. A Castel Volturno è una schiava di aguzzini senza scrupoli.