Lutto per il Pd di Grugliasco: a 51 anni è morto Matteo Bisceglia, consigliere comunale

Lutto per il Partito Democratico e per la politica di Grugliasco (e non solo). Dopo una lunga battaglia contro la malattia è infatti morto - a 51 anni - Matteo Bisceglia, consigliere comunale del Pd nella città della gru.

Lascia una moglie e tre figli, mentre non è ancora nota la data dei funerali.





"Ci sono notizie che non si è mai pronti a ricevere - dice il segretario dl Pd di Grugliasco, Dario Lorenzoni -. Oggi ci lascia un amico, un uomo che con noi ha fatto battaglie, condiviso progetti, gioito delle vittorie e ragionato sulle sconfitte. Matteo, la tua lotta contro la malattia è stata senza sosta e non hai mai perso la speranza. Oggi per tutti noi è davvero una brutta giornata. Ciao Matteo. Ci mancherai".