M5S incalza ancora Lo Russo su Campana: "Prima della nomina ha partecipato a riunioni amministrative?"

Il M5S continua ad incalzare il sindaco Stefano Lo Russo sulla nomina di Valentina Campana a capo di Gabinetto. Il capogruppo pentastellato Andrea Russi annuncia infatti di voler presentare una terza interpellanza per chiedere dei chiarimenti sull’incarico assegnato alla direttrice dello Urban Center. “Esigerò – spiega il grillino – una risposta puntuale e precisa alla domanda: “La dott.ssa Campana, prima di vincere il concorso, ha mai partecipato insieme al sindaco o al personale del Comune, a delle riunioni che coinvolgessero in qualche modo la macchina amministrativa? Se sì, sotto quale veste?".

"Muro di gomma"

Oggi in Sala Rossa, la vicesindaca Michela Favaro ha risposto, a porte chiuse, alla seconda interpellanza deposita da Russi. Un atto che era stato inviato anche per conoscenza all’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione. I chiarimenti forniti però da Favaro non hanno soddisfatto il capogruppo del M5S, che parla di “muro di gomma. La vicesindaca si è limitata a dichiarare che tutto il procedimento si sarebbe svolto regolarmente”.

"Nessuna risposta"

“L’interpellanza contava 10 domande -aggiunge l’esponente della minoranza - ma nessuna di queste ha trovato risposta puntuale, nemmeno quella assolutamente basilare dove chiedevo se il sindaco sapesse o meno che la responsabile della sua campagna elettorale si sarebbe candidata per ricoprire il ruolo di dirigente del suo Gabinetto”.