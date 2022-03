Asl To3, dal 1° aprile riaprono i punti di primo intervento a Giaveno e Venaria

Venerdì 1° Aprile riapriranno i Ppi (Punti di primo intervento) di Giaveno e Venaria. I due servizi erano stati sospesi lo scorso 28 dicembre e riconvertiti ad hub vaccinali, a causa dell’aumento di contagi e ricoveri Covid dell’ultima ondata, per la necessità di dedicare spazi e personale sanitario alla nuova emergenza e in particolare alla campagna per le vaccinazioni.

Adesso è possibile per l'Asl To3 far ripartire l’attività dei PPI dal momento che i pazienti ricoverati per il Covid sono in diminuzione progressiva su tutto il nostro territorio, anche grazie alla copertura vaccinale della popolazione della Asl, che si avvicina al 90% del totale.