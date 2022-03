Inchiesta Juve anche un procuratore sportivo testimone in procura

Un procuratore sportivo è stato convocato oggi in procura a Torino per essere ascoltato come persona informata sui fatti nell'inchiesta sui conti della Juventus. Il filone è quello che riguarda la cosiddetta manovra stipendi in riferimento a un esercizio successivo del pagamento ai giocatori di alcune mensilità nel periodo del Covid.

Si tratta di Alessandro Lelli, che fa parte della World Soccer Agency Wsa di Alessandro Lucci, che segue i bianconeri Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, ma anche l'ex Dejan Kulusevski. Obiettivo degli inquirenti è ricostruire - anche alla luce della documentazione raccolta nel corso delle indagini - alcune fasi del rapporto dei calciatori con il club sulla cosiddetta "manovra stipendi".

Ipotesi dei magistrati è che riduzioni e integrazioni siano state concordate contestualmente: le integrazioni però sarebbero state inserite nell'esercizio di bilancio successivo, cosa che non sarebbe consentita.

Da quanto apprende l'Ansa, non sono emerse discrepanze tra il racconto di Lelli e il contenuto delle carte già acquisite da procura e guardia di finanza.