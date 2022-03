Ristoratrice della Val di Susa a processo accusa di complotto il fratello

C'è un complotto ordito dal fratello della proprietaria dietro il sopralluogo dei carabinieri del Nas in un ristorante in Valle di Susa che nell'agosto del 2020 portò alla scoperta di alimenti custoditi in maniera non conforme. Questa, almeno, è la tesi che sostiene la difesa al processo contro la commerciante, in corso in tribunale a Torino.

Saranno le prossime udienze a sciogliere l'enigma. Nel locale i carabinieri trovarono irregolarità nella cura di dolciumi e di 25 kg di gnocchi. Ora è contestata la violazione di un articolo della legge del 1962 sulla sicurezza dei prodotti alimentari.

L'avvocato difensore, Roberto Capra, conta però sulla testimonianza di un dipendente: l'uomo, a quanto pare, asserisce di avere assistito al colloquio fra il cuoco e il fratello della proprietaria, che in cambio di una lancia proponeva di alterare le confezioni e di chiamare i Nas. Il processo riprenderà a maggio.