Taxi, dal 1° aprile riprende la fruizione dei "buoni viaggio"

A partire da venerdì 1° aprile e fino al 31 dicembre è nuovamente possibile utilizzare i 'buoni viaggio', che attribuiscono la facoltà di usufruire - a condizione che la somma trasferita dallo Stato alla Città di Torino per tale misura sia ancora non interamente utilizzata - di un 'buono viaggio' pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio.

Questi i requisiti necessari per ottenerli:

- età superiore a 65 anni;

- cecità o disabilità;

- invalidità riconosciuta maggiore o pari al 65%;

- essere affetti da malattie che necessitano di cure continuative.

Potranno inoltre concorrere all'assegnazione dei 'buoni viaggio' anche le donne in gravidanza e i membri di nuclei familiari assistiti dai Servizi sociali attraverso la piattaforma SolidApp - Torino Solidale.

Continuano ad essere validi i codici rilasciati nel 2021.

“E' una buona notizia peraltro più volte auspicata da tutte le forze politiche del nostro Consiglio Comunale – dichiara Paolo Chiavarino, assessore al Commercio della Città di Torino - che hanno sollecitato al Parlamento la proroga del provvedimento”.

Le persone interessate, che non sono ancora in possesso del codice per la fruizione dell’agevolazione, possono richiederlo compilando il modulo di registrazione online sul portale https://servizi.torinofacile.it/buoniviaggi/.

Per ottenere le informazioni utili alla corretta compilazione del modulo di registrazione, sempre sul portale, è a disposizione un servizio di call center ai numeri 0115737 - 0115730 attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Modalità di fruizione del ‘buono viaggio’ Il servizio di trasporto può essere richiesto: con chiamata (a una delle centrali radiotaxi convenzionate con la Città di Torino), o recandosi a un posteggio taxi (in tale caso occorre chiedere al tassista quale sia la centrale di riferimento). SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO al numero 0115737. AUTORADIOTASSI SOCIETA' COOPERATIVA al numero 011038038.