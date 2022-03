Personaggi Supereroi Marvel: i 5 più Amati

Chi, da bambino, non si è sentito un vero e proprio supereroe mentre si divertiva con i giocattoli Spider-Man?

Come insegnano i grandi pedagogisti del passato, i giochi di ruolo sono fondamentali nel percorso di crescita dei piccoli della famiglia: è durante questi momenti, infatti, che il bimbo, o la bimba, esercita la leadership, sviluppa la creatività, perfeziona le abilità linguistiche e stimola l’intelligenza.

Nella cesta dei giocattoli pensata per i propri figli, non dovrebbero mai mancare barbie, personaggi dei cartoni animati o fantastici supereroi. Magari quelli firmati Marvel, da sempre garanzia di successo.

Nelle righe che seguono, vedremo i 5 personaggi più amati dell’universo Marvel, perfetti per un regalo di compleanno o per una sorpresa in vista delle pagelle scolastiche di fine anno.

Spider-Man

Iniziamo con Spider-Man, diventato un vero beniamino per bambini e bambine. Negli ultimi anni, grazie alla ricca produzione cinematografica proveniente dagli Stati Uniti con protagonista Tom Hardy, l’eroe capace di sparare ragnatele è tornato alla ribalta, tanto da ottenere lo status di supereroe Marvel più amato.

Nei negozi di giocattoli, il suo personaggio è il più acquistato, ma fanno registrare ottimi risultati anche i videogame su di lui o le diverse decorazioni per le feste di compleanno.

Capitan America

Cosa dire di Capitan America? Nato durante la seconda guerra mondiale, come simbolo dell'America libera e democratica, con il trascorrere degli anni è diventato un eroe che affascina i piccoli di tutto il mondo e protagonista di bellissime trasposizioni cinematografiche e televisive.

Iron Man

Uno dei migliori supereroi di sempre è Anthony Edward “Tony” Stark, conosciuto come Iron Man. Rispetto agli altri personaggi Marvel, i suoi i poteri vengono dall’armatura che si è costruito inizialmente per salvarsi la vita dopo essere stato rapito.

I bambini impazziscono per il suo coraggio, che lo ha reso uno dei membri principali degli Avengers.

Hulk

Verde, fortissimo e (praticamente) imbattibile. Hulk è l’alter ego, anche piuttosto rabbioso e particolarmente violento, di Robert Bruce Banner e uno dei supereroi firmati Marvel più amati da grandi e piccini.

Negli anni è diventato un personaggio iconico cultura popolare, apparendo sugli scaffali dei negozi per giocattoli, su prodotti di ogni tipo, come vestiti e oggetti da collezione, e diventando ispirazione per strutture del mondo reale (come le attrazioni del parco a tema).

Hulk in una frase? “Hulk spacca!”.

Thor

Chiudiamo questa rassegna con Thor. Figlio di Odino e di Gea, ed erede al trono di Asgard, possiede i poteri degli dei, come la forza e la resistenza. Ma anche un martello diventato leggenda: si tratta di Mjolnir, forgiato con l’uru, un metallo super resistente e (quasi) indistruttibile.

I film su Thor hanno ottenuto incassi record al botteghino: circa 500 milioni di dollari totali, di cui oltre 10 milioni provenienti dalle sale cinematografiche italiane.

Personaggio bonus: Captain Marvel

Appena fuori dalla classifica dei 5 supereroi ecco Captain Marvel, che tra le eroine Marvel è di certo quella più nota. Di lei, le bambine, ma anche i bambini, amano le abilità da combattente e i valori che ne definiscono il carattere: ogni decisione viene presa con il cuore, sono i sentimenti a guidare i suoi passi.

In questo senso, è celebre la citazione della pellicola del 2019 con Brie Larson e Samuel L. Jackson che dice: “Devi lasciare andare il passato, perché ti insinua dei dubbi e i dubbi ti rendono vulnerabile”.